Орловский бизнес подвел китайский песец

22.11.2018 | 17:54 Новости, Общество

В регионе конфисковали контрафактные меха.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области подвело предварительные итоги контроля за оборотом изделий из натурального меха. Напомним, что с 2016 года введена обязательная маркировка такой продукции. Без нее товар считается контрафактным.

Как сообщили в ведомстве, в октябре-ноябре 2018 года в Орловской области была проведена 21 внеплановая проверка торговых точек. Под контроль попали 1969 единиц изделий из меха норки, овчины, кролика, мутона, енота и песца. Из них находились в обороте без контрольных идентификационных знаков (КИЗ) 20 единиц меховых изделий производства Китая, Италии и Турции.

Товар был арестован и изъят. В отношении нарушителей возбуждено 28 административных дел. На данный момент по решениям судов конфисковано меховых изделий на 250 тысяч рублей. Остальные дела еще находятся на рассмотрении.

ИА «Орелград»

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