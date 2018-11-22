Проект дороги по переулку Межевому допустили до публичных слушаний

Властям потребовался всего день после шумихи, чтобы урегулировать вопрос.

Проекты планировки территории по въезду в жилищный комплекс «Московский парк», выполненные компанией «Орелстрой», допустили до публичных слушаний, сообщили «Орелграду» в компании.

Решение было принято комиссией по землепользованию накануне, 21 ноября.

Напомним, с жалобой на строительство многоэтажного дома в новом жилом комплексе «Московский Парк» на участке между переулком Межевой и улицей Космонавтов к мэру обратились жильцы домов на Московском шоссе. Орловцам мешает тяжелая строительная техника «Орелстроя», которая проезжает близ уже построенных домов по переулку.

Представители ПАО «Орелстрой» подчеркнули, что хотели построить новую дорогу и не мешать жителям. Представители компании направили все необходимые документы в региональное управление архитектуры. Однако разрешения так и не получили.

Только 20 ноября на совещании в горсовете стало известно, что область отправила документы на доработку.

ИА «Орелград»