У орловских следователей появился мощный покровитель

Духовным покровителем Следственного комитета стал Архангел Михаил.

Патриарх Кирилл благословил определить духовным покровителем Следственного комитета России Архангела Михаила. Об этом сообщили в Орловской митрополии РПЦ. Решение было принято по инициативе главы СК Александра Бастрыкина «в интересах укрепления духовно-нравственных основ кадрового состава».

Новшество нее обошло стороной и Орловскую область. Накануне в областном центре прошла литургия, в рамках которой представители ведомства регионального СУ СК получили благословение на труды от митрополита Орловского и Болховского Антония.

«Праздничную литургию в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе Орла посетили руководитель следственного управления СК РФ по Орловской области генерал-майор юстиции Анатолий Щуров и сотрудники ведомства, — рассказали в митрополии. — Благословляя представителей Следственного комитета на труды, управляющий Орловской митрополией вручил им образ Михаила Архангела и небесных сил бесплотных».

Архангел Михаил часто изображается держащим весы, где одна из чаш тяжелее другой. Они помогают стражу райских врат отличить праведника от грешника. В СК в этом узрели аналогию с уголовным судопроизводством, что является основной задачей ведомства.

ИА «Орелград»