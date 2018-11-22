В Ливнах вандалы могут испортить Новый год

Половина новогодней иллюминации была повреждена хулиганами.

Как сообщили в администрации Ливен, город начал подготовку к празднованию Нового года. По словам начальника отдела архитектуры и градостроительства Андрея Козлова, уже утверждена «дорожная карта» по новогоднему украшению улиц. Традиционно предполагается установка елей и декоративных фигур, символов Нового года и световое оформление зданий.

-К сожалению, потребуются значительные затраты на приобретение гирлянд, — отметил Андрей Козлов. — Украшавшие в прошлом году кроны деревьев на улице Ленина были серьезно повреждены хулиганами. Необходимо оперативно провести ревизию и скорректировать потребность в новой иллюминации. Это не только деньги, но и усилия людей по проведению работ.

Хочется верить, что в этом году труд не будет напрасным, а украшения останутся в сохранности, добавил он. По предварительным оценкам, замены потребует примерно половина иллюминации. Отметим, что в этом году в Ливнах определено 12 мест для установки новогодних елок.

ИА «Орелград»