В Орле появились торговцы псевдомедицинскими приборами

Под видом чудо-препаратов горожан втюхивают обычные озонаторы.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, увеличилось количество обращений от жителей региона. Они жалуются на торговцев, которые ходят по домам и предлагают медицинские приборы, якобы способные избавить чуть ли не от всех болезней.

Речь идет об универсальных цифровых озонаторах с функцией ионизации воздуха модели «ОЗон».Торговцы убеждают в основном стариков приобрести товар, рассказывая об успешной практике его применения в медицинских целях.

Однако специалисты бьют тревогу. Они ссылаются на данные официального сайта Федеральной службы по аккредитации. Согласно им универсальный цифровой озонатор с функцией ионизации воздуха относится к «технически сложным товарам бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки», а не медицинским изделиям.

«Разносная торговля такими видами товаров законодательством не запрещена, — отметили при этом в ведомстве. — В связи с этим управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует гражданам внимательно относиться к предложениям, поступающим от сторонних лиц о приобретении такого рода товаров».

Проконсультироваться можно по телефону «горячей линии» (4862) 41-52-52 или по телефону Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» (4862) 75-02-76.

ИА «Орелград»