В Орле зоозащитники спасли косулю

В Орле волонтеры и ветеринары сумели спасти пострадавшую косулю. Об этом рассказала создатель движения в защиту животных «Кот и пес» Виталия Румянцева. В своем аккаунте в Facebook она написала:

«А вы молитесь, о чем просите Бога? Я молюсь и каждый день прошу Господа стать откликом на мольбы тех, кто не может сам себе помочь. И каждый раз помощь им становится не принуждением, а великой радостью стать инструментом в руках Бога. А для чего я ещё здесь? Родиться-плодиться? Несомненно, важная миссия. Но ещё важнее смотреть в глаза тех, кто молча умирал и не ждал помощи. И какая же ЧЕСТЬ выпала мне стать им помощником! Спасли косулю. И кто сказал, что наша с вами жизнь ценнее, чем ее!»

Что именно случилось с косулей и что будет с ней дальше, пока неизвестно.

ИА «Орелград»