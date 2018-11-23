Эксперты оценили качество морепродуктов в Орле

23.11.2018 | 16:00 Новости, Общество

Роспотребнадзор поведал о проверках рыбы и ракообразных.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, за 10 месяцев 2018 года в регионе проведены проверки в отношении 186 торговцев морепродуктами. Всего было исследовано 757 проб рыбы и ракообразных.

— По результатам исследований 1 проба, или 0,3 процента от общего числа, не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям, — рассказали в ведомстве. — 11 проб, или 2,3 процента от числа исследованных, не соответствовали требованиям по содержанию глазури.

Из оборота изъято 685,5 кг рыбы и морепродуктов, находившихся в реализации без маркировки, документов подтверждающих качество и безопасность, не соответствующих требованиям нормативов по содержанию глазури.

За выявленные нарушения составлено 167 административных протоколов, виновные оштрафованы на общую сумму 794,2 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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