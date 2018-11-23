Орловец спустил на тотализаторе четверть миллиона

23.11.2018 | 16:37 Новости, Общество

Деньги на игру он «позаимствовал» на собственной работе.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Советского райсуда города Орла. Он был вынесен в отношении местного жителя, который еще недавно трудился в должности заместителя директора одного из магазинов сети «Пятерочка».

Молодой человек воспользовался служебным положением. У него имелись ключи от сейфа, в котором хранилась выручка. В августе 2018 года он присвоил себе более 260 тысяч рублей – все, что за день торговли выручил магазин.

Деньги сложил в кожаную сумку и отправился с ними… играть. Как следует из материалов обвинения, подсудимый через банкомат внес наличные на банковскую карту, чтобы затем совершить ставки на спортивные события в букмекерской конторе.

Возможно, в случае выигрыша он и вернул бы деньги в сейф. Однако удача явно от него отвернулась, и мужчина все проиграл. Суд наказал его небольшим штрафом, а также частично удовлетворил иск торговой сети о возмещении причиненного ущерба.

ИА «Орелград»

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