Орловец жестоко «разобрался» с женой

Семейная ссора обернулась кровавой драмой.

Суд Орловского района рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который едва не убил свою супругу. Как это часто и бывает в подобных случаях, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина принимал алкоголь весь вечер, а далеко за полночь повздорил с женой. Он приревновал ее к одному из общих знакомых. Супруга обвинения отвергла, однако это только убедил мужа в том, что она врет.

Он схватил со стола кухонный нож и ударил им свою возлюбленную в грудную клетку. Рана оказалась тяжелой и опасной для жизни. Женщина выжила только благодаря своевременной помощи медиков.

Супруга признали виновным по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Согласно приговору, ближайшие 4 года он проведет в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»