В Орле нашли смертельный вирус

Очередной случай бешенства животных выявлен в Советском районе.

В Орле введен карантин по бешенству животных. Указ об этом издали областные власти на основании представления «Орловской городской станции по борьбе с болезнями животных».

Эпизоотическим очагом признана территория дачного участка, расположенного в садоводческом некоммерческом товариществе «Продмаш» в Советском районе Орла.

Неблагополучными пунктами по бешенству животных признаны территории садоводческих некоммерческих товариществ «Продмаш», «Связист», «Приборист-1», «Часовщик», «Здоровье», «Успех», «Ока», «Мичуринец» и «Дружба», а в угрожаемую зону попала деревня Некрасовка Орловского района.

Как сообщили в ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора», с начала года на территории Орловской области зафиксировано уже 54 случая заболевания. Напомним, что от данного вируса животные погибают. Для человека без лечения он тоже представляет смертельную опасность.

«Бешенство животных – это инфекционное заболевание центральной нервной системы, вызываемое вирусом у всех млекопитающих, включая человека, — говорят в референтном центре. — Как правило, заражение происходит в результате укуса больного животного. Главными переносчиками бешенства являются дикие хищные животные, например, лисы, енотовидные собаки, волки, барсуки, а из домашних животных — собаки и кошки».

ИА «Орелград»