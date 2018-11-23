В Орле неизвестный герой задержал грабителя

Завершен судебный процесс по делу об ограблении магазина.

Уголовное дело рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Местный житель был обвинен в совершении ограбления. История банальна: нетрезвый орловец зашел в магазин и попытался украсть товар. Он спрятал под куртку гель для душа и шампунь. После чего прошел мимо кассы и вышел на улицу.

Однако его действия заметила одна из продавщиц. Она крикнула: Стой! Держи вора!» Злоумышленник пустился наутек, но был задержан двумя прохожими. Примечательно, что один из них выступил в суде в качестве свидетеля.

А вот личность второго мужчины, задержавшего грабителя, установить не удалось. В материалах следствия и суда он так и назывался: «гражданин, личность которого не установлена».

Воришка, которого в реальности признали грабителем, мог причинить магазину материальный ущерб аж на 382 рубля. Его наказали обязательными работами на срок 480 часов.