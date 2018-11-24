В Орле раскрыли исчезновение двух человек с сельхозвыставки

Мужчина задушил женщину и сжег машину.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 54-летнего мужчину из Мценска, который числился пропавшим вместе со своей 45-летней знакомой из Черни (Тульская область). По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, он убил женщину.

Напомним, пропавшие 3 ноября уехали с территории аэропорта «Орел-Южный», где проходила сельскохозяйственная выставка-ярмарка, на автомобиле ВАЗ-21114 с госномером А 897 ХУ 71 RUS. После этого они исчезли.

Розыск длился несколько недель. Оперативники изучили знакомства и связи, опрашивали родственников. 23 ноября полицейским стало известно, что пропавший мужчина может быть в Чернском районе. Там его и задержали.

Мужчина пояснил, что в день исчезновения поссорился со своей знакомой. Они поехали в Орловский район. На одном из кладбищ он задушил ее и спрятал труп в кустах, а автомобиль сжег в ближайшей лесополосе.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»