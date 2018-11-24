В орловской школе родителям показали фильм про «плохого Навального»

Инициатором показа стал Союз городов воинской славы

В орловской гимназии №16 на родительском собрании родителям показали документальный фильм о «плохом Навальном», рассказали «Радио Свобода» участники мероприятия.

Речь идет о документальном фильме «Территория БезОпасности. Отцы и дети», созданном проектом «КиберСтандарт» при партнерстве с Союзом городов воинской славы. В ролике говорилось, что «провокаторы зомбируют детей в интернете», и оппозиционер Алексей Навальный в их числе.

«Рассказывали, что мы скоро не узнаем своих малышей, если не начнем контролировать их запросы в мировой паутине; про плохого Навального и прочее», — сказала мама одного из школьников.

Завуч школы Елена Архипова сослалась на рекомендации управления образования администрации Орла. Чиновники, в свою очередь, заявили, что фильм попросили показать в Союзе городов воинской славы, чтобы противодействовать «негативному влиянию интернет-среды на подростков и молодежь».

Как уточняет «Радио Свобода», подобные фильмы показывали в других школах России и детям, и их родителям.

Союз городов воинской славы был учрежден в 2013 году. Орел также входит в него. На сайте организации указано, что ее задачами являются «сохранение военно-исторического наследия» и «патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

ИА «Орелград»