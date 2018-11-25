Активист проверила рассыпающийся мост и поставила Клычкову «неуд»

Подрядчик растворился, а гарантийный ремонт Октябрьского моста сделан за счет налогоплательщиков

Напомним, что деформационные швы на мосту уже много лет вызывают нарекания у жителей и контролирующих органов. При реконструкции в 2016 году к юбилею города подрядчик подошел к ремонту не должным образом и болезни моста вылазят на поверхность каждый сезон. Например швы на мосту сделаны так что стук их слышен очень далеко, не говоря о ямах, мешающих автомобилистам, которые образуются в местах их стыка.



На прошлой неделе активист Марина Прокофьева вышла на на мост который в народе называют «герценский» и запечатлела его состояние. Оказалось, что не только стыки требуют внимания, но и сама конструкция просто осыпается. Ступеньки развалились до арматуры, куски бетона падают с краев. Недавно проведенный ремонт сделан за счет налогоплательщиков, а не гарантийных средств фирмы-подрядчика. Даже на беглый взгляд видно, что «Октябрьский» (Герценский) мост, обследованный Прокофьевой, находится в гораздо худшем состоянии нежели мост «Дружбы». Напомним, на его реконструкцию выделено около 300 миллионов и демонтаж конструкций «Дружбы» проходит с трудом так как запас прочности у него огромный. Средства выделенные на «Дружбу» следовало потратить на на Октябрьский. Все эти «непонятные» подходы ремонтах мостов, с распределением многомиллионных контрактов, с точки зрения Прокофьевой происходят в бытность губернатора Андрея Клычкова и оценены ею на двойку.