Орловца на год отправят в колонию за нарушение ПДД

В Нарышкино рассмотрели дело о смертельном ДТП.

Урицкий районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Орла, который грубо нарушил Правила дорожного движения. ДТП произошло 19 мая 2018 года в период времени с 13 до 13.40 часов. Как сообщили в суде, подсудимый управлял технически исправным автомобилем «КРАЗ» с прицепом, на котором находился негабаритный груз.

Он двигался по дороге со стороны поселка Нарышкино в направлении Орла. В суде отмечают, что на выступающих частях крупногабаритного груза не было соответствующих опознавательных знаков. Кроме того, водитель превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Рено».

Иномарку отбросило в сторону, и она столкнулась со стоящим на грунтовой обочине автомобилем «ДАФ» с полуприцепом. В результате водитель «Рено» скончался на месте происшествия. Кстати, погибший находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Это было учтено при вынесении приговора. Суд назначил водителю «КРАЗа» наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Отбывать срок он будет в колонии-поселении.

Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»