В Орле «Ауди» на повороте влетела в «семерку»

26.11.2018 | 10:55 Новости, Происшествия

К счастью, авария обошлась без погибших.

ДТП произошло в Орле 25 ноября в 12.15. Водитель автомобиля «Ауди» ехал по Московскому шоссе в сторону улицы Паровозной. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, на нерегулируемом перекрестке водитель иномарки при повороте не уступил дорогу водителю «семерки», который ехал во встречном направлении.

Сообщается, что уже вечером пассажир отечественной легковушки обратился за помощью в травмпункт больницы им.Семашко. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

ИА «Орелград»

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