В Орле водитель «десятки» пострадал в ДТП с фонарным столбом

Инцидент произошел сегодня ночью с 25 на 26 ноября в областном центре.

Водитель автомобиля ВАЗ-21104 ехал по улице Михалицына в сторону переулка Артельный и в районе дома №5 не справился с управлением и влетел сначала в бордюр, а следом в световую опору.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, в результате аварии водителя с незначительными травмами доставили в больницу им.Семашко. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»