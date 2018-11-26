В Орле водитель «десятки» пострадал в ДТП с фонарным столбом

26.11.2018 | 11:09 Новости, Происшествия

Инцидент произошел сегодня ночью с 25 на 26 ноября в областном центре.

Водитель автомобиля ВАЗ-21104 ехал по улице Михалицына в сторону переулка Артельный и в районе дома №5 не справился с управлением и влетел сначала в бордюр, а следом в световую опору.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, в результате аварии водителя с незначительными травмами доставили в больницу им.Семашко. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»

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