В Орловской области увеличилось число аварий с участием детей

УГИБДД обнародовало статистику аварий.

За 10 месяцев 2018 года на дорогах Орловщины произошло 77 ДТП с участием детей. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате аварий 84 ребенка получили травмы, два ребенка погибли.

В областном центре зафиксировали 35 происшествий, в которых 37 детей получили травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области. Сообщается, что в 41 ДТП 48 детей пострадали, находясь в роли пассажиров, один ребенок погиб.

«В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,с 26 по 27 ноября сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, перевозящих детей в салоне автомобиля с нарушением требований пункта 22.9 правил дорожного движения», — пишет пресс-служба ведомства.

Всех пойманных нарушителей привлекут к административной ответственности и штрафу в размере трех тысяч рублей. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей, перевозящих детей в салоне автомобиля, заранее позаботиться об их безопасности и установить детское кресло. Кроме того, на заднее стекло автомобиля рекомендуют нанести специальную наклейку, информирующую других водителей, что в салоне автомобиля находятся дети.

ИА «Орелград»