Вице-спикер облсовета взял попутчиков и узнал, как живет народ

После встречи Михаил Вдовин опубликовал поучительный пост для чиновников.

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин накануне, 25 ноября, решил подвезти двух пожилых людей, стоявших на обочине дороги. Доехать им нужно было до Биофабрики. «По пути», — решил Михаил Васильевич. По дороге попутчики разговорились и поведали депутату облсовета историю о том, как живут на пенсию в размере 13 тысяч рублей и с какими трудностями сталкивается их дочь, которая работает классным руководителем в сельской школе. Больше всего проблем, по словам пожилых людей, с детьми, с которыми родители почти не занимаются.

«Когда я сказал о средней заработной плате учителей, про которую нам постоянно твердят на отчетных совещаниях, моя попутчица замахала руками, сказав, что этих денег её дочь отродясь не видывала. Вот и другая её родственница работает в интернате, получая зарплату 15 тысяч рублей», — пишет Михаил Вдовин.

После некабинетных историй спутники попросили остановить машину на перекрёстке и через несколько минут скрылись в темноте. На прощание Вдовин дал им свою визитку, но понял, что просить что-либо они вряд ли будут, так как «всю жизнь надеялись только на себя». И тут депутат облсовета понял:

«Нам нужно не формулировки красивые и гладкие формулировать и писать на бумажке, а нужно, чтобы всё это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди это почувствовали …и на уровне жизни, на уровне заработной платы, на пенсиях. Чтобы это тоже были не средние показатели, усреднённые, а чтобы это было, как мы с вами знаем и как это важно для людей, чтобы это были реальные деньги, а не какие-то проценты усреднённые», — подытожил Михаил Вдовин.

ИА «Орелград»