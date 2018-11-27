60 орловцев поплатились за нарушение антиалкогольного запрета

Виновных наказали административными штрафами.

Речь идет об исполнении постановлений главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Напомним, что еще в 2016 году в нашей стране были введены ограничения розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, в Орловской области выявлено 60 фактов реализации товаров, запрещенных к реализации. Снято с продажи 1933 единицы продукции объемом 197,5 литра.

— Судами вынесены решения о привлечении 60 виновных лиц к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 317,8 тысячи рублей, — подчеркнули в ведомстве.

Эксперты отмечают положительный эффект от введения запрета. Так. Если в 2016 году в Орловской области было зарегистрировано 106 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, то в 2018 году – всего 43. Количество летальных исходов сократилось с 78 до 34.

ИА «Орелград»