Орловец неудачно поспал в сквере Танкистов

В Орле обокрали уснувшего на лавочке мужчину.

Железнодорожный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в тайном хищении чужого имущества. Преступление мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Как следует из материалов дела, 23 июня текущего года он прогуливался по скверу Танкистов в Орле примерно между 6 и 7 часами утра. Внимание злоумышленника привлек мужчина, уснувший на лавочке в 30 метрах от центрального входа в гостиницу «Орел».

Преступник обшарил карманы спящего и похитил принадлежащий ему мобильный телефон. В суде он полностью признал вину и раскаялся. Ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов из заработка.

ИА «Орелград»