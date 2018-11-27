Орловский коммунист призвал реформировать медицину

Василий Иконников дал очередной совет федеральным властям.

Как сообщает пресс-служба Орловского обкома КПРФ, сенатор от нашего региона Василий Иконников на очередном заседании Совета Федерации озвучил предложения при рассмотрении вопроса о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2019-2021 годы.

Он «предложил правительству рассмотреть вопрос перевода финансирования учреждений здравоохранения на бюджетную модель, а на первом этапе — вывести из системы страхования страховые медицинские компании, передав их функции территориальным Фондам медстрахования».

Кроме того, сенатор призвал начать парламентские процедуры по рассмотрению вопроса перехода на бюджетную модель финансирования учреждений здравоохранения. Иконников акцентировал внимание на страховых медицинских кампаниях, занимающих, по его мнению, центральное место в структуре распределения и управления госсредствами.

«Их деятельность неоднократно подвергалась критике в Совете Федерации, — считает он. — Сенаторы указывали на то, что это просто посредники по перекачиванию денег граждан от территориальных фондов до клиник, не проводят текущий контроль за оказанием медицинской помощи застрахованным лицам непосредственно в клиниках, а большинство их функций дублируют обязательства территориальных фондов обязательного медстрахования».

Правительство должно было реагировать на критику и принимать меры, уверен Иконников, но ситуация не меняется. Страховые медицинские компании продолжают извлекать прибыль из транзита денежных потоков и штрафов, взимаемых с медучреждений, а застрахованные граждане не чувствуют заботы страховщиков.

ИА «Орелград»