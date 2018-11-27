Под Орлом победитель торгов потребовал отменить его победу

УФАС рассмотрит необычную жалобу на земельный аукцион.

Управление ФАС России по Орловской области приняло к рассмотрению необычную жалобу на действия сотрудников администрации райцентра Ливны и своего представителя. Из документации следует, что управление муниципального имущества объявило торги на право заключения аренды земельного участка для среднеэтажной жилой застройки.

Начальный размер ежегодной арендной платы был определен в сумме 1,09 миллиона рублей. Срок аренды составляет 3 года. Автор жалобы указал, что поначалу хотел принять участие в торгах и выдал доверенность своему представителю.

Затем передумал и решил отозвать свою заявку. Соответствующее поручение было дано представителю. Однако тот его не исполнил. Более того, он принял участие в торгах от чужого имени, и автора жалобы признали победителем.

Последний сетует на то, что теперь ему придется арендовать ненужный участок. А если он откажется от заключения договора аренды, то его внесут в реестр недобросовестных предпринимателей.

Победитель попросил аннулировать результаты торгов, полагая, что организаторы допустили его к ним неправомерно. УФАС приняло жалобу к рассмотрению и приостановило торги до рассмотрения ее по существу.

ИА «Орелград»