Равнодушие чиновников обошлось инвалиду в 270 тысяч рублей.

Прокуратура засудила чиновников из-за нарушения прав на бесплатные лекарства.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, судом рассмотрен очередной иск, поданный надзорным ведомством в защиту прав льготника. Речь идет о жительнице Ливенского района, которая является инвалидом 2 группы. По закону ей положены лекарственные препараты за бюджетный счет.

Однако чиновники своевременно не оплатили ей льготу, поэтому женщине пришлось приобретать препараты самостоятельно. Всего она потратила 270 тысяч рублей.

Указанную сумму прокуратура потребовала взыскать с департамента здравоохранения Орловской области в счет возмещения затрат. Иск был удовлетворен. Примечательно, что департамент подал апелляционную жалобу на решение районного суда, посчитав его незаконным и несправедливым.

Однако судебной коллегией по гражданским делам Орловского областного суда решение по иску прокуратуры оставлено без изменения, — сообщили в прокуратуре региона. — В настоящее время решение суда вступило в законную силу.

Его исполнение находится на контроле Ливенской межрайонной прокуратуры.

ИА «Орелград»