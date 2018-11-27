В Орле отчитались о сокращении госдолга

Размер обязательств региона снизился более чем на 200 млн рублей.

По данным правительства Орловской области, по состоянию на 1 октября 2018 года объем государственного долга региона составил 18,135 миллиарда рублей. По сравнению с началом года он сократился на 206,5 миллиона.

В структуре государственного долга 7,929 миллиарда рублей, или 43,7 процента, составляет задолженность по бюджетным кредитам. Так называемые рыночные обязательства составляют 10,205 миллиарда, или 56,3 процента от общей задолженности.

«По сравнению с отчетом на 1 июля 2018 года объем и структура государственного долга не изменились», — заверили в правительстве.

ИА «Орелград»