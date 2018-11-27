В Орловской области оценили законность свалок на кладбищах

Чиновников обязали прибрать общественные погосты.

Нарушения законодательства о погребении и похоронном деле выявила прокуратура Верховского района. В ходе проверки на территории кладбища в селе Галичье были обнаружены несанкционированные свалки мусора.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения. То есть муниципальные образования обязаны следить за порядком на общественных погостах.

«Однако администрацией Верховского района возложенные на органы местного самоуправления функции в этой сфере надлежащим образом не осуществлялись», — отметили в надзорном ведомстве.

Главе администрации района было внесено представление. Только после этого чиновники «приняли меры к очистке территории кладбища». Сообщается, что незаконные свалки уже ликвидированы.

ИА «Орелград»