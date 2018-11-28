МЧС предупреждает орловских школьников об опасности выхода на лед

Толщина льда еще недостаточно безопасная.

Сотрудники ГУ МЧС по Орловской области напоминают жителям региона об опасностях, с которыми они могут столкнуться на тонком льду. Особенно это касается детей, которые часто проводят свой досуг вблизи водоемов.

На территории региона наблюдаются стабильные минусовые температуры. На закрытых водоемах толщина льда достигает 12 см, на проточных — 4 см. Сотрудники МЧС призывают взрослых напомнить детям о безопасности.

Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. При переходе через реку следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами.При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп. Рекомендуется не выходить на лед в начале зимы. Он ломается со звонким хрустом и трещит. В этот период наиболее опасна середина водоема. Если лед уже начал трескаться, то необходимо лечь и ползти по своим следам обратно. В конце зимы опасны прибрежные участки, участки вблизи сливных труб, под мостами.

Если человек попал в полынью, попросите кого-нибудь вызвать “скорую помощь” и спасателей. Найдите длинный шест, лыжу, веревку или длинный шарф. Завяжите на конце веревки узел. Постарайтесь приблизиться к полынье по следам, последние 10-15 метров передвигайтесь ползком. Не доползая до края, подайте пострадавшему шест, лыжу, веревку. Вытащив человека из полыньи, помогите ему добраться до теплого помещения, переодеться. Окажите первую помощь до приезда врачей.

Не стоит наматывать веревку на руку – пострадавший может утянуть и вас в полынью.

Если в полынью попали вы:

Не паникуйте, постарайтесь не нырять и не мочить голову. Придерживайтесь за край льда. Зовите на помощь: «Тону!». Выбирайтесь на ту сторону льда, откуда пришли. Выталкивайте свое тело на лед, помогая ногами, опираясь на согнутые в локтях руки. Если лед ломается, все равно не оставляйте попыток выбраться. Закиньте одну ногу на край льда, перекатываясь, отползите на 2-3 метра, встаньте и идите к ближайшему жилью. Не останавливайся – выжать одежду и отдохнуть можно только в теплом помещении. Двигайтесь и делайте силовые упражнения, пока не разогреетесь.

ИА «Орелград»