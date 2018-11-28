С 1 января орловские безработные станут вдвое богаче

В регионе обсудили грядущие изменения законодательства.

Как пояснили в областном управлении труда и занятости, посвященное этому вопросу совещание прошло в Ливнах. Речь идет об изменениях, внесенных в Закон «О занятости населения в Российской Федерации». Они вступят в силу с 1 января 2019 года.

По словам директора центра занятости населения Ливенского района Татьяны Красавкиной, изменится статья 4 «Подходящая и неподходящая работа». Если на сегодня после 18 месяцев безработицы подходящей считается любая оплачиваемая работа, не требующая предварительной подготовки для отдельных категорий граждан, в том числе и для тех, у кого период безработицы составил более 18 месяцев, то в новой редакции — «более 12 месяцев».

— Кроме того, с 1 января 2019 года размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице повысятся с 850 до 1500 рублей и с 4900 до 8000 рублей соответственно, — подчеркнула Татьяна Красавкина. — Для граждан предпенсионного возраста размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице повысятся с 850 до 1500 рублей и с 4900 до 11280 рублей соответственно.

По данным Орелстата, к началу ноября в Орловской области состояли на учете 3,5 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 3 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 2,6 тысячи получали пособие по безработице.

Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,8 процента численности рабочей силы – экономически активного населения.

ИА «Орелград»