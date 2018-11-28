Стало известно, кто лишил инвалидов бесплатных путевок в санатории

28.11.2018 | 11:35 Новости, Общество

Проблему федерального масштаба выявили в Орле.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», системная проблема была озвучена в ходе личного приема граждан. Его провел сенатор от Орловской области, известный детский хирург Владимир Круглый.

Один из орловцев рассказал ему, что его дочь в 2006 году попала в аварию. Три с половиной месяца девушка провела в коме в больнице им. Семашко. Сейчас она инвалид I группы и не может самостоятельно передвигаться.

«Необходимо ежегодное санаторно-курортное лечение на юге, — пояснили в реготделении партии. — Однако, по словам отца, такое лечение стало недоступным. В 2016 году Минздрав РФ выпустил приказ. В нем появился пункт, согласно которому санаторно-курортное лечение по бесплатным путевкам можно проходить только в климатической зоне проживания».

Сложилась парадоксальная ситуация, подметил орловец. Выделяются бесплатные путевки, есть те, кому требуется санаторно-курортное лечение, имеются и санатории на юге страны, а поехать туда орловцы не могут из-за одного пункта в приказе Минздрава РФ.

Владимир Круглый отметил, что вопрос необходимо обсудить со специалистами министерства здравоохранения. Решение проблемы он взял под личный контроль.

ИА «Орелград»

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