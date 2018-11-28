В горпарке Орла в тестовом режиме запустили фонтан

Его реконструировали в рамках проекта «Формирование современной городской среды».

Накануне, 27 ноября, в областном центре в тестовом режиме запустили светомузыкальный фонтан. Посмотреть на отреконструированный фонтан помимо областных и городских властей, подрядчика пришли горожане.

Ремонт фонтана в Городском парке проводили в рамках ремонта входной группы парка и проекта «Формирование современной городской среды». Выполнял работы орловский подрядчик «Техспецкомплект». Стоимость работ составила около 56 млн рублей. На эти деньги была отремонтирована чаша фонтана. Рабочие заменили насосы, проложили новые коммуникации. Были также установлены современная электронная система управления фонтаном и свето-музыкальное сопровождение.

«Обеспечена доступность маломобильных групп населения, устроены современные пандусы. Приведены в надлежащий вид малые архитектурные формы. Заменены линии электроосвещения, установлены современные светильники. Уложен рулонный газон.На все виды работ действуют гарантийные обязательства», — пишет пресс-служба облправительства.

Кроме этого, до 20 декабря на колоннаде появится светодиодная подсветка.

ИА «Орелград»