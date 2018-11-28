В Ливнах президентский грант пустят на стерилизацию животных

В райцентре открылся пункт передержки животных.

Это долгожданное событие для руководителей и волонтеров автономной некоммерческой организации «4 лапы». Они приложили немало усилий сначала для того, чтобы выиграть грант президента России на реализацию этой инициативы в рамках проекта «Цепочка добра», а затем чтобы претворить ее в жизнь. Об этом сообщается на сайте администрации города Ливны.

Средства гранта составили 289 тысяч рублей. Кроме того, были собраны благотворительные пожертвования ливенцев. Для организации пункта было выделено неиспользуемое помещение на улице Орджоникидзе, 2а. ремонт шел почти год. Накануне пункт был открыт при участии представителей администрации и депутатов.

В нем имеются 3 клетки для собак и 16 – для кошек, в которых уже обживаются первые новоселы. Организаторы говорят, что пункт передержки — это официальное название. Но по сути это больница, место, где животные могут находиться, пока не придут в нормальное состояние после травм, полученных под колесами машин, от рук живодеров, в результате переохлаждения.

«Мы спасаем таких животных, дальше им нужна реабилитация и уход, теперь они могут находиться здесь, — сказала руководитель АНО «4 лапы» Татьяна Хорошилова. — Примерно 5 дней требуются на стерилизацию, вакцинацию, лечение животного. Потом мы его либо пристраиваем в добрые руки, либо выпускаем в большой мир, но уже с биркой на ухе, подтверждающей стерилизацию».

После освоения гранта все дальнейшие мероприятия, включая расходы на коммунальные услуги и закупку корма, будут покрываться за счет пожертвований горожан.

ИА «Орелград»