В орловском ТЦ задержали мужчину, курившего у кассы

28.11.2018 | 16:26 Новости, Происшествия

Параллельно орловец оскорблял покупателей и сотрудников торгового центра.

Накануне, 27 ноября, сотрудники Росгвардии выезжали в один из торговых центров Заводского района. В торговом зале они обнаружили 28-летнего орловца, который демонстративно курил у кассовой зоны и публично оскорблял работников магазина, покупателей. Заметив росгвардейцев, молодой человек попытался сбежать, однако его быстро поймали.

«Житель Орловского района нисколько не сожалел о своем поведении в обществе, продолжал оскорблять сотрудников Росгвардии в момент задержания», — сообщает пресс-служба силовиков.

По данному факту проводится проверка.

ИА «Орелград»

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