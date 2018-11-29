«Губернаторский контроль» оценил темпы строительства орловских детсадов

Члены «Губернаторского контроля» в рамках очередного рейда 29 ноября побывали на площадках в Зареченском и Болховском микрорайонах, где с осени 2018 года приступили к строительству двух дошкольных образовательных учреждений. Чиновники оказались довольны увиденным.

«Объемы, запланированные на 2018 год, выполняются. В Болховском микрорайоне подрядчик уже идет с опережением», — отметил Алексей Васильев.

Начальник управления строительства администрации Орловского района Вячеслав Селютин также сообщил, что нареканий нет, а темпы впечатляют.

Дошкольные образовательные учреждения возводятся за счет федеральных средств. На два объекта в общем будет направлено около 335 млн рублей. Сдать детсады должны в конце 2019 года. Оба примут по 230 малышей. Контрактом предусмотрена гарантия на работы, она составляет пять лет.