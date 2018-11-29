Орловцы задолжали по налогам 4,2 млрд рублей

В УФНС подвели итоги работы за три квартала.

Как сообщили в региональном управлении ФНС России, промежуточные итоги работы были подведены на заседании ведомственной коллегии. В числе прочих участники обсудили вопрос об урегулировании задолженности.

Как сообщила начальник профильного отдела УФНС России по Орловской области Галина Шатохина, совокупная задолженность на 1 октября 2018 составила 4,193 млрд рублей. По сравнению с началом текущего года показатель снизился на 711 млн рублей, или на 13 процентов.

— В третьем квартале задолженность также снизилась, причем снижение обеспечено всеми инспекциями, — отметила Галина Шатохина. — Наблюдается снижение задолженности и к аналогичному периоду прошлого года.

По ее словам, задолженность по налоговым платежам без страховых взносов также снижена — на 237 млн рублей, или на 6,8 процента.

ИА «Орелград»