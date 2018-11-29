УКХ и Спецавтобаза растратили 14 млн рублей на зимней уборке — КСП

Контрольно-счетная палата Орла завершила проверку эффективности использования бюджетных средств Спецавтобазой и УКХ, выделенных на уборку города в зимний период за декабрь 2017 и январь 2018 годов.

В докладе уточняется, что Спецавтобаза не вела журналы производства выполненных работ, рабочая техника не была оборудована системой мониторинга. Кроме этого, не было видеокамер в местах складирования снега.

Было установлено неправомерное завышение объемов выполненных предприятием работ. МКУ «УКХ Орла» не контролировало работу подрядчика.

«Учреждением не предъявлены подрядчику штрафы за нарушение условий муниципальных контрактов, в связи с чем, потери бюджета города Орла составили более 14,0 млн. рублей, неправомерно направлено на оплату завышенных и не подтверждённых объёмов выполненных работ более 12,0 млн. рублей», — сообщает КСП.

Материалы проверки были направлены в прокуратуры Орловской области, Советского и Железнодорожного районов Орла, в УЭБ и в УМВД России по Орловской области. От главы администрации города, его зама по городскому хозяйству, начальника УКХ и директора Спецавтобазы потребовали устранить выявленные нарушения.

ИА «Орелград»