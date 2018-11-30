Консорциум 3GPP подтвердил соответствие опытной зоны 5G «Ростелекома» требованиям своих новейших стандартов

Руководство Центра технической поддержки международного консорциума 3GPP оценило работу сегмента опытной зоны мобильной связи 5G, которая с мая текущего года действует на территории инновационного города Иннополис в Республике Татарстан. Мобильная сеть нового поколения была развернута компанией «Ростелеком» при поддержке Министерства информатизации и связи Республики Татарстан и оператора связи «Таттелеком» на оборудовании технологического партнера проекта – компании Huawei. На опытной зоне проводятся исследования рынка услуг в сетях 5G, демонстрация коммерческих возможностей и поиск эффективных бизнес-решений. Представители 3GPP заявили о том, что опытная зона соответствует требованиям всех новейших технических стандартов для сетей пятого поколения.

Большая пропускная способность (до 2,1 Гбит/с на сектор) сети 5G «Ростелекома» и низкие задержки в районе 1-3 миллисекунды позволяют вести видеотрансляции крупных событий в реальном времени в режиме 4K и 8K Ultra HD, подключать устройства дополненной и виртуальной реальности, проводить виртуальные экскурсии. Особенно перспективно применение 5G для управления беспилотным транспортом, создания умных городов и строительства инфраструктуры высокоскоростной связи, где прокладка последней мили слишком дорога или невозможна, а также организации связи в местах высокого общественного интереса: аэропортах, вокзалах, стадионах и концертных площадках. Преимущества 5G организаторы продемонстрировали в Иннополисе на примере сервиса для геймеров – LoudPlay. Это аренда вычислительных мощностей в облаке для запуска компьютерных игр на высокой скорости в разрешении Full HD на устаревших и маломощных компьютерах и мобильных устройствах.

Технический директор Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI) и глава Центра технической поддержки международного консорциума 3GPP Эдриан Скрейз заявил: «Опытная зона 5G «Ростелекома» отвечает всем техническим требованиям новейших стандартов связи. Мы увидели безупречную практическую реализацию сложного сервиса для любителей компьютерных игр, который нуждается в скоростном интернете и низких задержках, и уверены, что уже сейчас «Ростелеком» готов к вводу сегмента 5G в коммерческую эксплуатацию».

«Татарстан является пилотным регионом для отработки технологии 5G, и Иннополис как нельзя лучше подходит для этого — именно здесь в мае 2018 с участием Президента Татарстана Рустама МИнниханова состоялось открытие опытной зоны 5G, — отметил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов. – Наша республика и дальше будет оказывать содействие внедрению данной технологии. Учитывая уровень развития нашего региона, она будет востребована. Благодаря 5G человечеству становятся

доступны «умные города», беспилотные автомобили, телемедицина и другие перспективные технологии. Сегодня, к примеру, был продемонстрирован сервис облачных игр в сетях 5G. Сети пятого поколения дадут толчок для появления аналогичных продуктов и сервисов в будущем».

В состав группы «Ростелеком» входит компания «Фрештел», которая обладает широким частотным ресурсом для предоставления потенциально сервисов 5g в диапазоне 3,4 ГГц и 3,5 ГГц (более 80% частотного ресурса обеспечено шириной полосы 20-70 МГц)