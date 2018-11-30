Орловских чиновников и депутатов частично лишили льгот

30.11.2018 | 11:46 Новости, Политика

В Орловском районе отменили преференции для особо важных персон.

Как сообщается на сайте администрации Орловского района, местные депутаты пересмотрели пенсионные преференции для лиц, занимавших выборные должности главы района и председателя районного Совета

Изменения затронут порядок  определения размера доплат за выслугу лет. Расчет доплаты к пенсии будет осуществляться исходя из  зафиксированного на момент вступления в должность месячного денежного содержания. Также не будет проводиться индексация пенсионных выплат в случае повышения заработной платы муниципальным служащим.

«Подобное решение позволит предупредить возможность увеличения заработной платы и выплату премий перед выходом руководителей на пенсию, в целях увеличения размера доплат, — отметили в администрации района. — Это осознанный подход к формированию бюджетной политики в районе, который позволит не накапливать дополнительные расходные обязательства».

Глава района Юрий Парахин так прокомментировал это решение: «Несмотря на объем и ответственность нашей работы, дополнительные преференции в современных экономических условиях недопустимы».

Также сообщается, что изменения позволят приблизить пенсионные преференции выборных должностей к аналогичным выплатам муниципальным служащим района.

ИА «Орелград»

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