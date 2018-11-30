У Орла и Орловского района появится единая схема транспорта

30.11.2018 | 14:41 Новости, Общество

Соответствующее поручение дало правительство Орловской области.

Фото orel-transport.ru

Группа компаний «Навигатор» разработает единую транспортную схему для Орла и Орловского района, сообщили в пресс-службе правительства области, по поручению которого будет создана схема.

«Навигатор» выиграл электронный аукцион. Сейчас представители подрядчика занимаются исследованием пассажиропотока. Оно продлится до 14 декабря.

Напомним, представители городского транспорта неоднократно жаловались на «трехзначные» маршрутки, которые контролирует область. Они ездят через Орел, перетягивая на себя часть пассажиров трамваев, троллейбусов и маршруток. Несмотря на многочисленные обещания решить вопрос с «трехзначками», ничего сделано не было.

ИА «Орелград»

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