В Орле одобрили сомнительный бюджет

Городские парламентарии обсудили параметры главного финансового документа.

Депутаты горсовета в первом чтении рассмотрели проект бюджета Орла на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. С докладом перед ним выступил заместитель главы администрации Игорь Краличев.

По его словам, объем доходов планируется в сумме 5,571 миллиарда рублей, расходов – 5,574 млрд. Прогнозируемый дефицит бюджета составляет 2,6 миллиона рублей, или всего 0,1 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

При этом предельный объем муниципального долга на 2019 год предложено утвердить в сумме 2,969 миллиарда рублей, на 1 января 2020 года в сумме 2,312 миллиарда. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям установлен в размере 0 рублей. Это означает, что город никому финансовых гарантий предоставлять не собирается.

Как подчеркнули в пресс-службе Орловского горсовета, депутаты приняли проект бюджета после жарких обсуждений. Они рекомендовали администрации города доработать его с учетом замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты.

Сам бюджет вызвал у многих сомнения в его реальности. В частности, смущает минимальный размер дефицита. Есть высокая вероятность того, что в течение будущего года он возрастет на порядок.

«Мэр Орла Василий Новиков поручил создать рабочую группу из числа депутатов и сотрудников администрации с целью проработки главного финансового документа на будущий год», — добавили в горсовете.

ИА «Орелград»