В Орле рассказали, как правильно заказать еду по интернету

Любопытную памятку обнародовал Роспотребнадзор.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области опубликовал ряд полезных советов для жителей региона о том, что нужно знать при заказе блюд на дом. Речь идет о заказе пищи через интернет или по телефону.

— Итак, открываем сайт и анализируем меню, — говорят в ведомстве. — Кроме красивых аппетитных иллюстраций обращаем внимание на содержание полной информации о блюде в целом.

Она должна содержать сведения о фирменном наименовании продукции с указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов, о весе порций и пищевой ценности (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления продукции общественного питания).

— Вы выбрали блюдо и оформили заказ, — продолжают эксперты. — К назначенному времени вам его доставили. При получении товара обратите внимание на наличие обязательной информации о товаре.

Она должна состоять из наименования пищевой продукции, состава, количества, даты изготовления и сроке годности, условий хранения, наименования и места нахождения изготовителя.

Несоблюдение изготовителем технологического процесса изготовления продуктов и условий хранения при транспортировке может привести к возникновению пищевого отравления.

В случае с интернет-заказом кулинарной продукции особую роль играет срок доставки и качество продукции. Потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору потребовать:

— безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, включая продукцию общественного питания;

— соответствующего уменьшения цены оказанной услуги, включая продукцию общественного питания;

— безвозмездного повторного изготовления продукции общественного питания надлежащего качества.

«Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки оказанной услуги не устранены исполнителем, — подчеркнули в Роспотребнадзоре. — Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные отступления от условий договора, в том числе и нарушение срока поставки продукции».

ИА «Орелград»