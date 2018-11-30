В Орле выступили против Константинопольского патриархата

Орловская митрополия РПЦ поддержала решение Священного Синода.
Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, в резиденции митрополита Орловского и Болховского Антония состоялось годовое отчетное собрание духовенства.
Одной из центральных тем стало обсуждение действий Константинопольского патриархата на Украине и его посягательства на каноническую территорию Русской Православной Церкви.
«Участники заседания единодушно выразили полную поддержку решению Священного Синода от 15 октября 2018 года о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, — отметили в митрополии. — Духовенство Орловской епархии выразило всемерную поддержку Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, украинским архипастырям, противостоящим раскольнической деятельности».
В свою очередь митрополит Антоний высказал обеспокоенность верующего народа в связи с преследованиям православных христиан на Украине.
«Эта смута пройдет — даже если политические деятели не смогут что-либо сделать, наши молитвы будут услышаны», — сказал он.
ИА «Орелград»