В Орле выступили против Константинопольского патриархата

30.11.2018 | 12:25 Новости, Политика

Орловская митрополия РПЦ поддержала решение Священного Синода.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, в резиденции митрополита Орловского и Болховского Антония состоялось годовое отчетное собрание духовенства.

Одной из центральных тем стало обсуждение действий Константинопольского патриархата на Украине и его посягательства на каноническую территорию Русской Православной Церкви.

«Участники заседания единодушно выразили полную поддержку решению Священного Синода от 15 октября 2018 года о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, — отметили в митрополии. — Духовенство Орловской епархии выразило всемерную поддержку Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, украинским архипастырям, противостоящим раскольнической деятельности».

В свою очередь митрополит Антоний высказал обеспокоенность верующего народа в связи с преследованиям православных христиан на Украине.

«Эта смута пройдет — даже если политические деятели не смогут что-либо сделать, наши молитвы будут услышаны», — сказал он.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2018 год

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