Орловец рассказал в суде о пережитой ночи

Житель Ливенского района получил судимость за угон.

Суд Ливенского района рассмотрел уголовное дело об угоне автомобиля без цели хищения. На скамье подсудимых оказался местный житель. Он полностью признал вину, раскаялся в содеянном и рассказал о том, что произошло.

С его слов, в августе этого года он удачно посидел компании приятелей. Домой отправился во втором часу ночи. Мужчина так «набрался» спиртного, что с трудом держался на ногах. Тут в голову ему пришла «гениальная» мысль.

Он решил, что если не может дойти до дома, то сумеет доехать. Мужчина работает в местной агрофирме. У него был доступ к ключу зажигания. Он забрался в салон, завел двигатель и отправился в путь.

В деревне Вязовик угонщик не справился с управлением. Машина съехала в кювет. К счастью, ДТП обошлось без человеческих жертв. Смягчающим обстоятельством суд посчитал добровольное возмещение материального ущерба агрофирме.

Подсудимый был признан виновным в угоне и наказан штрафом в размере 50 тысяч рублей, которые ему разрешили выплатить в рассрочку.

ИА «Орелград»