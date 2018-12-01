Орловец рассказал в суде о пережитой ночи

1.12.2018 | 10:21 Новости, Общество

Житель Ливенского района получил судимость за угон.

Суд Ливенского района рассмотрел уголовное дело об угоне автомобиля без цели хищения. На скамье подсудимых оказался местный житель. Он полностью признал вину, раскаялся в содеянном и рассказал о том, что произошло.

С его слов, в августе этого года он удачно посидел компании приятелей. Домой отправился во втором часу ночи. Мужчина так «набрался» спиртного, что с трудом держался на ногах. Тут в голову ему пришла «гениальная» мысль.

Он решил, что если не может дойти до дома, то сумеет доехать. Мужчина работает в местной агрофирме. У него был доступ к ключу зажигания. Он забрался в салон, завел двигатель и отправился в путь.

В деревне Вязовик угонщик не справился с управлением. Машина съехала в кювет. К счастью, ДТП обошлось без человеческих жертв. Смягчающим обстоятельством суд посчитал добровольное возмещение материального ущерба агрофирме.

Подсудимый был признан виновным в угоне и наказан штрафом в размере 50 тысяч рублей, которые ему разрешили выплатить в рассрочку.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования