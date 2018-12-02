Орловские коммунальщики опять не справились со снегопадом

Орловцы замечали уборочные машины, катающиеся с поднятыми ковшами.

Днем 1 декабря на Орел обрушился сильный снегопад, который длился до самой ночи. За сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков, сообщает сайт «Погода и климат».

Впрочем, для орловских коммунальщиков снегопад, похоже, стал сюрпризом. Ближе к полуночи жители города, ожидавшие, что проезжая часть хоть сколько-нибудь будет почищена, стали жаловаться на бездействие дорожных служб, которые не заехали даже на центральные магистрали.

В Маслозаводском переулке сразу же забуксовали фуры. Образовалась значительная пробка, к регулированию движения пришлось подключаться сотрудникам ГИБДД.

К полуночи на всех дорогах образовались колеи. Но и это не смутило дорожников – за редким исключением наутро всё осталось на том же уровне. Зато на улице Московской автомобилисты заметили спецтехнику с поднятыми ковшами.

Сегодня читатель «Орелграда» заметил пять КДМов, идущих в ряд на Карачевском шоссе. Они начали расчищать образовавшиеся колеи почти спустя сутки с начала снегопада.

В группе «Орловские дороги» устроили опрос по оценке работы коммунальщиков работы в первый зимний день. 80% проголосовали за вариант «Отвратительно».





Несмотря на все увещевания властей и обещания губернатора Андрея Клычкова привезти новую технику для уборки снега, каждый сильный снегопад оказывается для коммунальщиков неразрешимой проблемой. Которая, в свою очередь, ложится на плечи автолюбителей.