Льготы на капремонт начнут действовать с 1 января

3.12.2018 | 12:30 Общество

Принят региональный закон о компенсации на уплату взносов.


Депутаты Орловского облсовета в окончательной редакции утвердили поправки в Закон Орловской области от 4 мая 2016 года № 1945-ОЗ «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан».
Как уже рассказывал «Орелград», законопроектом уточняется категория граждан, имеющих право на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Речь идет о собственниках жилых помещений, проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп.
Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

ИА Орелград

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