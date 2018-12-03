Льготы на капремонт начнут действовать с 1 января

Принят региональный закон о компенсации на уплату взносов.



Депутаты Орловского облсовета в окончательной редакции утвердили поправки в Закон Орловской области от 4 мая 2016 года № 1945-ОЗ «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан».

Как уже рассказывал «Орелград», законопроектом уточняется категория граждан, имеющих право на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Речь идет о собственниках жилых помещений, проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

ИА Орелград