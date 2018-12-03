Орловцев позвали на панихиду по Романову

В Орле вспомнят Великого князя Михаила Александровича.

В областном центре пройдут памятные мероприятия и богослужение, приуроченные к 140-летию со дня рождения почетного гражданина Орла Великого князя Михаила Александровича Романова. Об этом сообщает Орловская митрополия РПЦ.

Так, панихида по Великому князю пройдет 4 декабря после литургии в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе Орла. На 9 декабря запланирован праздник Георгиевских кавалеров-героев Отечества. Он начнется в 15 часов в Орловской областной библиотеке имени Бунина.

Там же будет организована выставка к 140-летию со дня рождения Михаила Романова и 350-летию 17-го гусарского Черниговского полка, квартировавшего в Орле.

Напомним, что младший брат императора Николая Второго в 1909 году он был назначен командиром 17-го гусарского Черниговского полка. Он проживал на Борисоглебской улице (современная ул. Салтыкова-Щедрина) в так называемом «доме со львами».

В 2016 году в Орле был установлен памятник Михаилу Романову.

ИА Орелград