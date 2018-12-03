Орловская область попала в десятку худших регионов по уровню зарплат

Орловщина заняла 77-е место из 85.
Орловская область заняла 77-е место из 85 в рейтинге регионов России по уровню зарплат населения, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».
По данным издания, треть населения Орловщины работает за зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц. Половина жителей региона получает от 13 до 28 тысяч рублей, считают эксперты.
Соседями Орловской области по рейтингу стали Калмыкия и Брянская область. В лидерах – Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Хуже всего с зарплатой обстоят дела в Псковской области, Кабардино-Балкарии и Адыгее.
ИА «Орелград»