Орловская область попала в десятку худших регионов по уровню зарплат

3.12.2018 | 10:16 Важное, Новости, Экономика

Орловщина заняла 77-е место из 85.

Орловская область заняла 77-е место из 85 в рейтинге регионов России по уровню зарплат населения, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

По данным издания, треть населения Орловщины работает за зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц. Половина жителей региона получает от 13 до 28 тысяч рублей, считают эксперты.

Соседями Орловской области по рейтингу стали Калмыкия и Брянская область. В лидерах – Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Хуже всего с зарплатой обстоят дела в Псковской области, Кабардино-Балкарии и Адыгее.

ИА «Орелград»

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