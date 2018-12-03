Под Орлом нашли крайне опасного водителя

Орловца с психическим расстройством лишили прав.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, суд Покровского района удовлетворил иск надзорного ведомства о признании водительского удостоверения недействительным. Примечательно, что решение было обращено к немедленному исполнению, и водительские права уже изъяты сотрудниками ГИБДД.

Удостоверения лишился местный житель. Прокурорская проверка показала, что еще в апреле 2016 года он был поставлен на диспансерный учет в ЦРБ в связи с психическим расстройством.

— При этом он имел водительское удостоверение на право управления транспортными средствами разных категорий, выданное ему ранее, срок действия которого не истек, — рассказали в прокуратуре региона.

Диагноз входит в перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами. Считается, что такой водитель создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью окружающих.

ИА «Орелград»