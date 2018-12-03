Под Орлом завели дело о злоупотреблениях за решеткой

Только вмешательство прокуратуры спасло осужденную от наказания.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) возбуждено по итогам прокурорской проверки, проведенной в ФКУ КП-7. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, осужденная была помещена в штрафной изолятор на 15 суток. На момент проведения проверки она провела там уже 10 суток.

Однако постановление о наложении взыскания было отменено прокурором. Проверка показала, что в этот документ были внесены «заведомо несоответствующие действительности сведения, а осужденная подвергнута взысканию незаконно».

ИА «Орелград»