Под Орлом завели дело о злоупотреблениях за решеткой

3.12.2018 | 11:20 Новости, Общество

Только вмешательство прокуратуры спасло осужденную от наказания.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) возбуждено по итогам прокурорской проверки, проведенной в ФКУ КП-7. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, осужденная была помещена в штрафной изолятор на 15 суток. На момент проведения проверки она провела там уже 10 суток.

Однако постановление о наложении взыскания было отменено прокурором. Проверка показала, что в этот документ были внесены «заведомо несоответствующие действительности сведения, а осужденная подвергнута взысканию незаконно».

ИА «Орелград»

 

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