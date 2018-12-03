«Сгорела от стыда». Соцсети обсудили горящий стенд «Роснефти»

3.12.2018 | 14:06 Новости, Происшествия

Около получаса назад пожарные прибыли на необычный вызов

Оказалось, что горит огромный десятиметровый штендер заправки расположенной на улице Московской рядом с оживленной магистралью.  Заправка уже не работает несколько месяцев, но это не влияло на эффект. Фото пожара очень быстро распространилось по социальным сетям. Живописный факел из огня и дыма никого не оставил равнодушным. Часть пользователей предполагали, что кто-то поджег конструкцию, некоторые посчитали что дело в коротком замыкании. Были предположения намекавшие на слишком быстрый рост цен на заправках страны и из-за этого вывеска с ценами сгорела со стыда.

По предварительной версии огонь возник в результате сварочных работ на объекте. Очевидцы сообщают, что после возгорания, вокруг пожара бегали рабочие и кричали что-то на иностранном языке.

ИА Орелград

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования