«Сгорела от стыда». Соцсети обсудили горящий стенд «Роснефти»

Около получаса назад пожарные прибыли на необычный вызов

Оказалось, что горит огромный десятиметровый штендер заправки расположенной на улице Московской рядом с оживленной магистралью. Заправка уже не работает несколько месяцев, но это не влияло на эффект. Фото пожара очень быстро распространилось по социальным сетям. Живописный факел из огня и дыма никого не оставил равнодушным. Часть пользователей предполагали, что кто-то поджег конструкцию, некоторые посчитали что дело в коротком замыкании. Были предположения намекавшие на слишком быстрый рост цен на заправках страны и из-за этого вывеска с ценами сгорела со стыда.

По предварительной версии огонь возник в результате сварочных работ на объекте. Очевидцы сообщают, что после возгорания, вокруг пожара бегали рабочие и кричали что-то на иностранном языке.

ИА Орелград