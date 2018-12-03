В Орле одобрили закон о ликвидации дач

Жителям региона оставят только сады и огороды.



Депутаты Орловского облсовета рассмотрели в первом чтении закон о регулировании отдельных отношений в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд на территории Орловской области.

Решение продиктовано изменениями в федеральном законодательстве. Напомним, что с 1 января 2019 года из правовой базы исчезнет само понятие «дача». Поэтому регионы обязаны привести свое законодательство в соответствие с изменениями.

Орловский закон устанавливает полномочия органов государственной власти Орловской области в данной сфере. В частности, правительство региона наделяется правом «по осуществлению государственной поддержки садоводства и огородничества в формах, предусмотренных частью 3 статьи 26 Федерального закона».

«Федеральным законом установлено, что поддержка ведения садоводства и огородничества органами государственной власти осуществляется исходя из особой социальной значимости садоводства и огородничества», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Впрочем, о реальных механизмах господдержки и их объемах можно будет говорить лишь в следующем году, когда правительство области примет необходимые документы. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. Впрочем, закону еще необходимо пройти второе чтение.

ИА Орелград